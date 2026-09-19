أمريكا: الشحنات النفطية عبر "هرمز" تصل لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال برادلي كوبر، إن شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، في مؤشر على أن جهود الحماية البحرية الأمريكية وعمليات إزالة الألغام "تؤتي ثمارها"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر كوبر في رسالة مصورة اليوم السبت: "من الواضح أن الزخم يتزايد". وأضاف أن ممرات العبور الرئيسية في المضيق أصبحت خالية من الألغام.

وأشار كوبر إلى خروج نحو مليار برميل من النفط الخام "خلال الشهرين الماضيين".

وتؤكد إيران أنها أغلقت المضيق، فيما تعثرت المفاوضات الإقليمية بشأن مسارات الشحن المتفق عليها.