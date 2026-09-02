ترامب: الحملة الجديدة على إيران لن تستمر طويلاً ومستعدون لهجوم آخر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ يوليو .
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما، لكن الولايات المتحدة دمرته.
وذكر أن إيران تعمل على استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها، والتي استهدفت أيضا في الضربات الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي "دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي... كان هجوما ثقيلا جدا الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر متى شئنا".