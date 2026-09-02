ترامب: الحملة الجديدة على إيران لن تستمر طويلاً ومستعدون لهجوم آخر

قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم الأربعاء إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة ⁠طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين ‌منذ يوليو .

وأضاف ترامب للصحفيين في ‌البيت الأبيض أن إيران ‌كانت تحاول بناء ‌صاروخ يسقط ‌ألغاما، لكن الولايات المتحدة دمرته.

وذكر ​أن ‌إيران ​تعمل على ⁠استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها، والتي ​استهدفت ⁠أيضا ⁠في الضربات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي "دمرنا كل ⁠المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي... كان ‌هجوما ثقيلا جدا الليلة الماضية، ​ونحن مستعدون لشن هجوم آخر متى شئنا".