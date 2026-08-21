تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز

أظهرت بيانات ‌صادرة ​عن شركة كبلر أن سبع سفن شحن أبحرت عبر مضيق هرمز أمس الخميس، وهو نصف العدد المسجل في اليوم السابق، وسط مخاوف حيال ⁠وضع حركة الملاحة في الشرق الأوسط في ظل استمرار جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن بين هذا العدد، ‌دخلت أربع سفن الممر المائي وغادرته ثلاث. ولم تكن هناك ناقلات نفط ‌عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي ‌المسال.

ومع ذلك، أظهرت البيانات أن ‌ناقلة غاز عملاقة ‌واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت مضيق هرمز عبر المسار ​الإيراني.

أما عند ‌مضيق ​باب المندب، فتباطأت حركة ⁠الملاحة قليلاً، أمس، مقارنة باليومين السابقين.

وأظهرت بيانات كبلر أن إجمالي عدد سفن ​البضائع ⁠العابرة ⁠لمضيق باب المندب بلغ 23 مقارنة مع 34 سفينة في كل من اليومين ⁠السابقين.

ودخلت المضيق أمس 16 سفينة فيما خرجت سبع منه.

ومن بين السفن السبع الخارجة منه ناقلتان متوسطتا الحجم تحملان نفطاً خاماً إلى فيتنام والهند، ‌بحسب البيانات.

ولم تمر ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات ​غاز طبيعي مسال عبر مضيق باب المندب أمس الخميس.

ولا ترصد البيانات السفن المبحرة عبر المضيقين وأجهزة الإرسال والاستقبال ​بها مطفأة.

