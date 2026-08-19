تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تباطؤ ​حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تجنب ‌معظم مالكي ​السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.

وبحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش، أشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن ست سفن ⁠محملة بسلع أولية عبرت المضيق أمس الثلاثاء، انخفاضاً من تسع سفن في اليوم السابق، وأقل من متوسط 10 أيام البالغ 11 سفينة.

وأظهرت البيانات أن حركة السفن ‌المتجهة إلى داخل المضيق تضمنت ناقلة نفط خام عملاقة فارغة أبحرت بمحاذاة الجانب العُماني، إلى جانب ناقلتي نفط إحداهما ‌متوسطة السعة والأخرى من فئة السعة المتوسطة الأقل.

وغادرت ‌المضيق ناقلتا وقود من فئة السعة المتوسطة وسفينة ‌كبيرة من فئة بوست-باناماكس.

وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع ​إيران مؤكداً أن ‌مضيق هرمز ​مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع ⁠تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقاً أمام الملاحة البحرية.

وكان يمر عبر المضيق قبل الحرب خُمس ​شحنات النفط ⁠الخام والغاز الطبيعي ⁠المسال العالمية.

وقالت شركة فورتكسا لتتبع الناقلات ووسيط إن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال الشحن كانتا تنقلان نصف واردات ⁠الصين من نفط الشرق الأوسط قبل الحرب قررتا إبقاء ناقلاتهما بعيداً عن مضيقي هرمز وباب المندب منذ أواخر يوليو، إذ أدت المخاوف الأمنية إلى تقييد شحنات النفط المتجهة إلى أكبر مستورد في العالم.