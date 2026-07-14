ترامب: أمريكا ستدمر موقع "بيكاكس ماونتن" النووي في إيران

​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين ‌في ​مقابلة مع برنامج (هيو هيويت شو) إن الولايات المتحدة ستدمر موقع "بيكاكس ماونتن" النووي في إيران، متوعدا بأن تواصل واشنطن ضرب البلاد بقوة.

وقال ترامب في ⁠مقابلة مع برنامج (هيو هيويت شو) "سنقضي على بيكاكس ماونتن. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".

وأضاف "نحن نراقب (بيكاكس ماونتن) عن كثب. لا ‌نرى أي نشاط هناك. إنهم لا يبلون بلاء حسنا في وضعهم النووي. ‌في كل مرة نسمع عنه، نفجره. لذلك ‌لا يحبون الحديث عنه. لكننا ‌على الأرجح سنمنح ‌بيكاكس ضربة في وقت قريب نسبيا".

ويقع موقع "بيكاكس ماونتن" قرب ​منشأة نطنز ‌الإيرانية ​لتخصيب اليورانيوم، التي تعرضت لأضرار ⁠جسيمة، وهو موقع شديد التحصين يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير، ​يقيّمهما ⁠خبراء ⁠بأنهما خارج مدى أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية.

وأعلن ترامب في وقت ⁠سابق اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستفرض الحصار البحري مجددا على إيران في الخليج، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا لكن مقابل رسوم، وذلك بعد ‌أن تبادل الجانبان مزيدا من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال ​ترامب في برنامج هيو هيويت "سنضربهم بقوة شديدة الليلة وسنضربهم بقوة غدا. وليس هناك أي شيء يمكنهم فعله حيال ​ذلك".







