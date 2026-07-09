الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات عقب هجوم إيراني على سفن في مضيق هرمز





أعلن الجيش الأمريكي أنه ينفذ جولة جديدة من الهجمات ، وذلك بعد يوم من الهجوم الذي شنته إيران على سفن في مضيق هرمز.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية انقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة جابهار الإيرانية بعد سماع دوي انفجارات.

وأوضحت القيادة ​المركزية الأمريكية أن الغارات تهدف ‌إلى ‌إضعاف قدرة إيران على ​تهديد حرية الملاحة ‌البحرية ​في مضيق ⁠هرمز.

وكتبت القيادة في منشور ​على ⁠منصة إكس "تُحمل ⁠الولايات المتحدة إيران مسؤولية العدوان ⁠غير المبرر الذي شنته في الآونة الأخيرة على السفن التجارية وأطقمها المدنية ‌التي تبحر بحُرية في ​ممر بحري دولي حيوي".