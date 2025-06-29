بزشكيان: إيران مستعدة لترسيخ علاقاتها مع جيرانها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على استعداد بلاده للتعاون الشامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تفتح عبر هذا المسار، صفحة جديدة على صعيد علاقاتها في المنطقة ذاتها؛ وذلك في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الاواصر وتطوير التعاون بين الدول الاسلامية.

جاء ذلك في تصريح الرئيس الايراني، خلال تراسه اليوم "الأحد"، اجتماع مجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء إيران (إرنا).

وحول العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي، أكد الرئيس بزشكيان على استعداد إيران لترسيخ علاقات شاملة مع مجلس التعاون الخليجي، واضافة صفحة جديدة على صعيد الاواصر مع دول الجوار في هذه المنطقة، مشددا على أن هكذا رؤية تاتي بناء على الضرورة الملحة للتضامن وتطوير التعاون الشامل بين الدول الإسلامية.

كانت الدول الخليجية والعربية والإسلامية قد أدانت الهجمات التي شنتها إسرائيل في 13من الشهر الجاري على إيران وعلى مدار أكثر من عشرة أيام واستهدفت مواقع نووية وعسكرية.