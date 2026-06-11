ترمب لـ"فوكس نيوز": الإيرانيون طلبوا مني وقف القصف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف القصف الأميركي، مؤكداً أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين من طهران.

وأضاف ترمب أن الضربات الأميركية على إيران ستتوقف قريباً، مشيراً إلى أن الإسرائيليين لم يشاركوا في هذه الضربات.

كما أوضح أن طائرات مقاتلة أميركية تحلق فوق الأجواء الإيرانية، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران عقب الهجمات الأميركية الأخيرة.

* الإيرانيون طلبوا مني وقف القصف

* تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

* طائرات مقاتلة أميركية تحلق فوق سماء إيران

* الإسرائيليون لم يشاركوا في هذه الضربات

*شن المزيد من الضربات على إيران مطروحا

* القصف سيتوقف قريبآ