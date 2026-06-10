مجلس وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بإعلان مخزونها من اليورانيوم

وافق مجلس ‌محافظي ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب ⁠إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح ‌للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما ‌قد يعقد محادثات واشنطن مع ‌طهران.

وقال دبلوماسيون ‌حضروا الاجتماع ‌المغلق إن القرار قدمته الولايات ​المتحدة ‌وبريطانيا ​وفرنسا وألمانيا ⁠وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتاً ​ومعارضة ⁠ثلاثة أصوات ⁠وامتناع 10 عن التصويت.

ويضم ⁠المجلس في عضويته 35 دولة.

وأضاف الدبلوماسيون أن الدول المعارضة هي روسيا ‌والصين والنيجر، مشيرين إلى أن ​فنزويلا لم يُسمح لها بالمشاركة.