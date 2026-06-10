الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران بعد إسقاط أباتشي

​قال الجيش الأمريكي ‌إن ​شن ضربات جديدة على إيران الثلاثاء بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على ⁠إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي خلال الليل.

وذلك ‌في أحدث تصعيد بين واشنطن وطهران يهدد ‌وقف إطلاق النار الهش. وذكرت القيادة ‌المركزية الأمريكية في ‌بيان لها ‌أن "الضربات الدفاعية" بدأت في الخامسة مساء ​بتوقيت ‌واشنطن ​بتوجيه من ترامب.

وأضافت ⁠القيادة في بيانها "تعد هذه المهمة ردا ​متناسبا ⁠على عدوان إيراني ⁠غير مبرر". وقال مسؤول أمريكي، اشترط عدم ⁠الكشف عن هويته، إن طائرة إيرانية مسيرة هجومية أسقطت الأباتشي. وأفادت القيادة المركزية بأن طاقم الطائرة، ‌المكون من فردين، أنقذ باستخدام ​مسيرة بحرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، وأن حالتهما مستقرة.