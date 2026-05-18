باكستان تسلّم أمريكا مقترحاً إيرانياً لإنهاء الحرب

قال مصدر ‌باكستاني لرويترز إن باكستان، التي تلعب دور الوسيط في جهود السلام، عرضت على الولايات المتحدة مقترحا معدلا من إيران لإنهاء الحرب، محذرا من أن الأطراف لا تملك وقتا كافيا لتضييق فجوة الخلافات فيما بينها.

ويسري وقف إطلاق نار هش بعد ستة أسابيع من الحرب التي أعقبت الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن المحادثات التي ⁠تتوسط فيها باكستان توقفت، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار "في مرحلة حرجة".

ولم يقدم المصدر الباكستاني أي تفاصيل عن المقترح المعدلK وردا على سؤال عما إذا كان سد الفجوات سيستغرق وقتا، قال المصدر إن الأطراف "تستمر في تغيير شروطها.. ليس لدينا الكثير من الوقت".