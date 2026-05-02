الأمم المتحدة: حرب إيران تضر بالعمل الإنساني العالمي

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كارلوتا وولف، أمس، إن حرب إيران تضغط على عمليات المساعدات الإنسانية في مناطق أخرى بصورة متزايدة.

وذكرت وولف أن الوضع غير الآمن حول مضيق هرمز زاد من تكاليف الوقود والشحن وتسبب تأخراً في النقل.

وأضافت وولف: «كل دولار إضافي في تكاليف النقل يعني أن لدينا دولاراً أقل من أجل اللاجئين أو مساعدة أشخاص أقل».

وأوضحت المتحدثة أن الحرب تسببت في ارتفاع تكلفة شحن إمدادات الإغاثة من الدول الآسيوية بحوالي 18 %، وأن تكلفة نقل الشحنات من مستودع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دبي إلى السودان، التي تمزقها الحرب الأهلية منذ سنوات، قد تضاعفت.

وأضافت وولف أن ارتفاع أسعار الوقود في كينيا يبطئ نقل الشاحنات بين مركز المفوضية الأممية في نيروبي والأشخاص المحتاجين في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.