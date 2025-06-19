دبلوماسيون: إيران أجرت محادثات مباشرة مع أمريكا في غمرة الصراع مع إسرائيل

قال ثلاثة دبلوماسيين إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة.

وذكر الدبلوماسيون، طالبين عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المسألة، أن عراقجي قال إن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل الهجمات التي بدأت في 13 يونيو.

وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة وجيزة لاقتراح أمريكي قُدم لإيران في نهاية مايو يهدف إلى إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض ترفضه طهران حتى الآن.

وكانت المناقشات الهاتفية التي جرت هذا الأسبوع هي أهم المحادثات المباشرة منذ بدء الطرفين المفاوضات في أبريل ، في سلطنة عمان وإيطاليا، تبادل الرجلان كلمات مقتضبة عندما التقيا بعد إجراء محادثات غير مباشرة.

وقال دبلوماسي من المنطقة مقرب من طهران إن عراقجي أبلغ ويتكوف بأن طهران "يمكن أن تبدي مرونة في القضية النووية" إذا ضغطت واشنطن على إسرائيل لإنهاء الحرب.

وقال دبلوماسي أوروبي "قال عراقجي لويتكوف إن إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات النووية، لكنها لا تستطيع ذلك إذا واصلت إسرائيل قصفها".

ولم يجر عراقجي وويتكوف اتصالات مباشرة من قبل بخلاف لقاءات قصيرة بعد خمس جولات من المحادثات غير المباشرة منذ أبريل نيسان لمناقشة النزاع النووي الإيراني المستمر منذ عقود.

وقال دبلوماسي ثان من المنطقة تحدث إن "الاتصال "الأول" تم بمبادرة من واشنطن التي اقترحت أيضا عرضا جديدا" لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء المتعارضة.

تخصيب اليورانيوم

يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف طهران عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بينما قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن حق إيران في التخصيب غير قابل للتفاوض.

ويتكتم ترامب على ما إذا كان سيأمر القوات الأمريكية بالانضمام إلى حملة القصف الإسرائيلية التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى تدمير برنامج إيران النووي وقدراتها من الصواريخ البالستية. لكن ترامب قدم بصيصا من الأمل في إمكان استئناف الدبلوماسية، قائلا إن المسؤولين الإيرانيين يريدون القدوم إلى واشنطن لعقد اجتماع.

ونفى ترامب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق هذا الأسبوع عندما قال ماكرون إن ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع في قمة في كندا بأن الولايات المتحدة قدمت عرضا لوقف إطلاق النار وبدء مناقشات أوسع نطاقا بعد ذلك.

وينسق مسؤولون أوروبيون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي كان حاضرا أيضا في قمة مجموعة السبع.

وأجرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية والموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بين قوى عالمية وإيران، اتصالا على مستوى وزرائها مع عراقجي يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ومسؤول في الاتحاد الأوروبي إن من المقرر أن تلتقي الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي مع عراقجي في جنيف غداً الجمعة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن روبيو وعراقجي أبلغا الأوروبيين في وقت سابق من الأسبوع في محادثات منفصلة عن مبادرة دبلوماسية محتملة.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن ما ظهر في مجموعة السبع هو أن ترامب يريد إنهاء العمليات بسرعة كبيرة وأنه يريد من الإيرانيين أن يتحدثوا معه، مع توضيح أن عليهم قبول مطالبه إذا أرادوا إنهاء الحرب.

ونظرا للضربات الإسرائيلية ولهجة ترامب، قال دبلوماسيون إن إيران ليست في وضع يسمح لها بإجراء محادثات علنية مع الولايات المتحدة، لكن الاجتماع مع الأوروبيين كحلقة وصل لمحاولة دفع الدبلوماسية إلى الأمام يعتبر أكثر واقعية لطهران.



