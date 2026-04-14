أمريكا: 10 آلاف عسكري وسفن وطائرات يشاركون في الحصار البحري لإيران

قالت ‌القيادة ​المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن أكثر من 10000 عسكري أمريكي وأكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات يشاركون ⁠في مهمة إحكام السيطرة على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة ‌منها.

وأضافت القيادة في بيان، بعد يوم من دخول ‌الحصار البحري الذي أعلنه الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب حيز ‌التنفيذ، "خلال الأربع والعشرين ‌ساعة الأولى، لم تفلت سفينة واحدة ​من (قبضة) السيطرة الأمريكية، ‌وامتثلت ​ست سفن تجارية ⁠لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني على خليج ​عُمان".

وأضاف ⁠البيان "تُفرض (إجراءات) ⁠بسط السيطرة بشكل عادل على سفن جميع الدول التي ⁠تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وهو ما يشمل جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. ‌وتدعم القوات الأمريكية حرية الملاحة ​للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية".