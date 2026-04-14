الصين: إغلاق أمريكا لمضيق هرمز "خطير وغير مسؤول"

انتقدت الصين الولايات المتحدة على خلفية إغلاقها لمضيق هرمز، وذلك رداً على رفض إيران إعادة فتح الممر التجاري الضيق والحيوي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة من جانب أمريكا "خطيرة وغير مسؤولة".

وأضاف أن تعزيز الوجود العسكري وإجراءات الإغلاق من جانب الولايات المتحدة تفاقم التوترات خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، وتوصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الخطوات الأمريكية تقوض وقف إطلاق النار، وتفاقم من تعرض أمن المضيق للخطر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أوامره للولايات المتحدة ببدء إغلاق المضيق، أمس الاثنين، الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، ولكن الأساليب التكتيكية للجيش وأنشطته مازالت غير واضحة.







