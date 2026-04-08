فانس: وقف إطلاق النار مع إيران "هشّ"

وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين بأنه "هش"، وذلك في ختام زيارته التي استغرقت يومين إلى المجر.

وقال في فعالية نظمها معهد سياسي في بودابست، إن فتح مضيق هرمز والوقف المتبادل لإطلاق النار كانا أساس "الهدنة الهشة".

وأوضح فانس أن هناك فصائل داخل إيران تتعامل مع مفاوضات السلام المحتملة بصورة بنّاءة، وأخرى تسعى لتقويضها.

وأضاف: "إذا كان الإيرانيون مستعدين للعمل معنا بنية حسنة، فأنا أعتقد أننا يمكننا التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أنهم "إذا كذبوا وغشوا وأفسدوا وقف إطلاق النار الحالي الهش، فلن يكونوا مسرورين ".

وذكر فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح أن واشنطن لديها نفوذ عسكري ودبلوماسي، وقبل كل شيء، "نفوذ اقتصادي غير عادي".





