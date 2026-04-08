وقف إطلاق النار أسبوعين لإنجاز الاتفاق النهائي وتفعيله

الاتفاق مشروط بإعادة فتح «هرمز» أمام حركة الملاحة

ترامب: حققنا جميع الأهداف وتجاوزناها

إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، قبل انتهاء المهلة التي حددها لطهران، قبل تنفيذ وعده بتدمير «حضارة إيران بأكملها» في الساعة الرابعة فجر اليوم بتوقيت الإمارات إذا لم ترضخ لقبول التفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقبل ساعة من انتهاء المهلة أعلن ترامب في سلسلة تدوينات على منصة «تروث سوشال»: «تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين أمريكا وإيران».

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار مشروط بقيام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز. وقال إن فترة أسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله. وتابع قائلاً: «قطعنا شوطاً كبيراً نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران».

وأضاف: «بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، والتي طلبا فيها مني التوقف عن إرسال القوة المدمرة إلى إيران، وبشرط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين.

سيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين». وتابع: «السبب وراء ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط».

وفور إعلان الرئيس الأمريكي نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إن إسرائيل وافقت أيضاً على وقف مؤقت لإطلاق النار في إيران. ووفق المسؤول، فإن إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية ضد إيران ريثما تستمر المفاوضات معها.

وفي وقت سابق قال ترامب إن الولايات المتحدة تخوض «مفاوضات صعبة». وكان ترامب تلقى في وقت سابق مبادرة باكستانية طرحها رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، تقوم على مبدأ الهدنة مقابل فتح مضيق هرمز كبادرة حسن نية.

وقال شريف إنه من طلب ترامب تمديد المهلة الممنوحة لإيران لأسبوعين، متوجهاً في الوقت نفسه إلى إيران بدعوة لفتح مضيق هرمز للملاحة خلال الفترة نفسها بالتزامن مع وقف شامل لإطلاق النار. وقال إن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تتقدم بثبات، مؤكداً أن بلاده تواصل دورها الوسيط بين الجانبين.

وكان ترامب هدد بإطلاق حملة قصف كبرى للجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية، فضلاً عن البنية التحتية للنفط والمياه، إن لم تُوافق طهران على فتح مضيق هرمز والتوصل لاتفاق ينهي الحرب. وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: «حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث.

ومع ذلك، الآن بعد أن أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفاً، ربما يمكن أن يحدث شيء رائع بشكل ثوري، من يدري؟ سنعرف الليلة، واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم». وأضاف: «47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً».