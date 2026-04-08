ترامب محذراً إيران: الاتفاق أو حضارتكم ستزول للأبد

الرئيس الأمريكي يبقي الباب مفتوحاً أمام اتفاق حتى اللحظات الأخيرة

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من موت حضارة بأكملها في إيران إذا لم تستجب البلاد لإنذاره النهائي بقبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبداً.. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث.. من يدري؟

وفي منشور له على المنصة، أبقى ترامب الباب مفتوحاً أمام اتفاق في اللحظات الأخيرة. وكتب: الآن وقد تحقق تغيير النظام الكامل والشامل، حيث تسود عقليات مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفاً، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة.. إنها واحدة من أهم اللحظات في ​تاريخ العالم الطويل والمعقد.

بدوره، أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن الأهداف العسكرية للحرب في إيران قد اكتملت إلى حد كبير، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود عقبات دبلوماسية بسبب ما وصفه بالتباطؤ الإيراني في المسار التفاوضي. وقال فانس: واشنطن حققت أهدافها العسكرية في إيران إلى حد كبير.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، وجّه فانس انتقادات لطريقة إدارة طهران للملف التفاوضي، مشيراً إلى أن الإيرانيين لم يتحلوا بالسرعة اللازمة في المفاوضات، وما زالوا يتبعون هذا النهج. وأضاف أن واشنطن تعتبر إيران مهزومة في هذه الحرب ولا تسعى لتصعيد أكبر، لكنها تظل ملتزمة بمسار التفاوض رغم البطء الإيراني.

لا نووي

ونفى البيت الأبيض بلهجة حازمة نيته استخدام السلاح النووي في إيران، وذلك في رسالة نشرها على حساب تابع له على منصة اكس. وورد في الرسالة «لا شيء مما قاله نائب الرئيس هنا يلمح الى ذلك، أيها المهرجون الكبار».

وجاء موقف البيت الأبيض رداً على منشور على اكس يعود إلى حساب على صلة بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر تصريحاً مصوراً لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس مرفقاً إياه بعبارة «يؤكد جاي دي فانس موقف ترامب بعد رسالته الأخيرة التي قال فيها إن (حضارة بكملها ستموت الليلة) ويلمح إلى أن ترامب قد يستخدم الأسلحة النووية».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في بيان: «أمام النظام الإيراني مهلة حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاتخاذ القرار وإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة». وأضافت: «وحده الرئيس يعلم الوضع الراهن وما سيفعله».