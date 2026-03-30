تركيا: دفاعات "الناتو" تسقط صاروخاً باليستياً إيرانياً دخل المجال الجوي

أعلنت وزارة ‌الدفاع ​التركية، اليوم الاثنين، أن صاروخاً باليستياً قادماً من إيران دخل المجال الجوي التركي ⁠قبل أن تسقطه أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة ‌لحلف شمال الأطلسي المنتشرة في شرق ‌البحر المتوسط.

وهذا الحادث هو ‌الرابع من ‌نوعه منذ ‌اندلاع الحرب مع إيران ​بعد ثلاث عمليات ‌اعتراض ​سابقة نفذتها ⁠أنظمة حلف شمال الأطلسي في ​وقت سابق ⁠هذا ⁠الشهر، ما دفع أنقرة إلى ⁠الاحتجاج وتحذير طهران.

وذكرت الوزارة أن جميع الإجراءات اللازمة يجري اتخاذها "بشكل حاسم ودون تردد" ‌ضد أي تهديد موجه ​إلى أراضي تركيا ومجالها الجوي.





