الاتحاد الأوروبي: حرب إيران يمكن أن تؤدي لركود تضخمي في التكتل

قال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد ​الأوروبي إن اقتصاد التكتل معرض لخطر الركود التضخمي نتيجة ‌الارتفاع ​الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشأن ارتفاع أسعار الطاقة "تكتنف حالة من عدم اليقين الشديد التوقعات المستقبلية، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة ⁠الركود التضخمي، أي حالة يتزامن فيها تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم".

وتابع: "هذا هو الحال حتى لو كانت الاضطرابات في إمدادات الطاقة قصيرة الأمد نسبياً. وفي مثل هذا السيناريو، ‌تشير تحليلاتنا إلى أن نمو الاتحاد الأوروبي في 2026 قد يكون أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عما كان متوقعاً ‌في توقعاتنا الاقتصادية في الخريف، وربما يرتفع ‌التضخم بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة".

وتوقعت المفوضية في ‌نوفمبر الماضي ‌أن يبلغ النمو في الاتحاد الأوروبي 1.4 بالمئة في 2026 و1.5 بالمئة ​في 2027. وكان من ‌المتوقع أن ​ينمو اقتصاد منطقة اليورو 1.2 ⁠بالمئة في 2026 و1.4 بالمئة في 2027. وتوقعت المفوضية أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو حوالي اثنين بالمئة في 2026.

وقال ​دومبروفسكيس: "إذا ثبت ⁠أن الاضطرابات ⁠أكثر جسامة وأطول أمدا، فستكون العواقب السلبية على النمو أكبر. وقد ينخفض النمو بما يصل إلى 0.6 نقطة مئوية في ⁠كل من عامي 2026 و2027".

وقال كيرياكوس بيراكاكيس رئيس وزراء مالية مجموعة اليورو إنه بناء على تجربة أزمة الطاقة التي تسببت فيها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022، اتفق الوزراء على أن أي تدابير وطنية ‌لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن تكون مؤقتة.

وأضاف في مؤتمر صحفي "يجب ​أن تكون الإجراءات المتخذة الآن موجهة وعادلة وفعالة، مع إعطاء الأولوية للأسر والشركات الأكثر تأثرا. ويجب تنفيذها بسرعة، ويجب أن تظل مؤقتة، لمعالجة الأزمة دون خلق مشاكل أكبر في ​المستقبل".



