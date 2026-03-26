ترامب يهدد إيران بالجحيم إذا لم تقبل مقترحاته لإنهاء الحرب

هدد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداد لفتح أبواب الجحيم على إيران إذا لم تقر «بهزيمتها عسكرياً» ولم تقبل مقترحاته لإنهاء الحرب.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ‌ليفيت: أن «الرئيس ترامب لا ⁠يخادع. ويجب ألا تخطئ إيران الحسابات مجدداً».

وتابعت: «إذا لم تتقبل إيران ‌الوضع الراهن، وإذا لم تدرك أنها مُنيت بالهزيمة العسكرية، وستواصل ذلك، فإن ‌الرئيس ترامب سيعمل على ضمان أن ‌توجَّه إليها ضربة أشد من ‌أي ضربة سابقة». وأوضحت أن المحادثات مع إيران «مستمرة ومثمرة».

وكانت قنوات تلفزيونية إيرانية نقلت عن مسؤول سياسي وأمني، أن إيران رفضت المقترح الأمريكي بإنهاء الحرب الذي يتضمن 15 بنداً، من دون أن تكشف اسم المسؤول، ولا رتبته أو منصبه، لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال لاحقاً إن السلطات العليا تراجع المقترحات المقدمة.

وبين الرفض والقبول للمقترح الأمريكي، قالت تقارير إسرائيلية، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حصلا على حصانة مؤقتة من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال جولة الاتصالات غير المباشرة طوال الأيام الخمسة المخصصة للمحادثات، بهدف ضمان مشاركتهما في المحادثات.

اقرأ أيضاً:

البيت الأبيض: المحادثات مع إيران مستمرة ومثمرة

غارات مكثفة تستهدف العمق الإيراني وتعزيزات أمريكية وإسرائيلة لضرب مواقع جديدة