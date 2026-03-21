البيت الأبيض: انتهاء المهمة الأمريكية في إيران خلال أسبوع إلى 3 أسابيع

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الجمعة، إن الولايات المتحدة تمضي بخطى ثابتة نحو السيطرة على المجال الجوي الإيراني، مضيفة أن واشنطن تتوقع إنجاز الأهداف الأمريكية القابلة للتحقيق خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، وبالنظر إلى أن الحرب قد دخلت في أسبوعها الثالث، فوفقاً لتصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض فانتهاء المهمة في الشرق الأوسط سيكون خلال أسبوع إلى 3 أسابيع.

وفي حديثها إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قالت ليفيت أيضاً إن واشنطن تدرس مرشحين محتملين لقيادة إيران، وذلك بعد يوم من قول الرئيس دونالد ترامب، في مقابلة مع رويترز، إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لها دور في اختيار الزعيم المقبل لإيران.

وقالت ليفيت: «أعلم أن هناك عدداً من الأشخاص الذين تنظر إليهم أجهزتنا الاستخباراتية والحكومة الأمريكية، لكنني لن أخوض في مزيد من التفاصيل بشأن ذلك».

وفي المقابلة التي أجراها الخميس، قال ترامب إنه يعتقد أن الزعيم المقبل لإيران من غير المرجح أن يكون نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي برز بوصفه أحد أبرز المرشحين لخلافة والده، الذي قُتل في ضربة عسكرية مع بداية الحرب.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال ترامب إنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران إلا في حال «الاستسلام غير المشروط».

وأضافت ليفيت: «ما يعنيه الرئيس هو أنه عندما يقرر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، أن إيران لم تعد تشكل تهديداً للولايات المتحدة الأمريكية، وأن أهداف عملية "الغضب الملحمي" قد تحققت بالكامل، فإن إيران ستكون عملياً في وضع استسلام غير مشروط، سواء أعلنت ذلك بنفسها أم لا».