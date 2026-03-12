سويسرا تغلق سفارتها في طهران والسفير يغادر براً مع الموظفين

أعلنت السلطات السويسرية، الأربعاء، إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا بسبب "تزايد المخاطر الأمنية".

وتتولى سويسرا منذ عقود أيضا تمثيل المصالح الأمريكية في إيران. وقالت السفارة الأمريكية في برن في بيان إن الحكومة الأمريكية "تحترم قرار الحكومة السويسرية" وهي "ممتنة بشدة لتفاني السفارة وموظفيها".

وأضاف البيان أن عملهم "لا يزال أساسيا لحماية المصالح الأمريكية ودعم المواطنين الأمريكيين".

وأوضحت الحكومة السويسرية أنها ستواصل، بالتشاور مع الدول المعنية، "الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران".

وغادر السفير السويسري في طهران وخمسة من الموظفين إيران برا يوم الأربعاء، وهم الآن في أمان خارج البلاد، بحسب الحكومة التي أضافت أنهم "سيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".

وكانت الحكومة السويسرية ذكرت قبل نحو أسبوع أن السفارة تضم ستة موظفين سويسريين و18 موظفا محليا. وكان أربعة مواطنين سويسريين قد غادروا البلاد بالفعل في الثالث من مارس.

وتعمل سويسرا كقوة راعية للمصالح الأمريكية في إيران، إذ تمثل مصالح الولايات المتحدة هناك منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وفي هذا الدور، تنقل الرسائل بين البلدين وتساعد المواطنين الأمريكيين عند الضرورة.