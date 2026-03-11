الغموض يحيط بمكان المرشد الأعلى الجديد الإيراني

بات موقف المرشد العام الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي عين خلفاً لوالده الراحل، غامضاً وغير واضح، ولم يصدر بعد أي تصريح من المرشد الأعلى الإيراني الجديد بعد ثلاثة أيام من تعيينه.

وينتظر مؤيدو الحكومة والمراقبون بفارغ الصبر الخطاب الأول لمجتبي خامنئي في ظل الحرب المستمرة، كما أنهم يتوقون لمعرقة المسار السياسي الذي سيتبناه بعد مقتل والده في هجوم جوي إسرائيلي على طهران في 28 فبرايرالماضي.

ويسود ترقب حذر في مراكز القوة المتعددة في طهران. وقالت مصادر داخل البرلمان إنه لا توجد خطط معروفة بشأن ما إذا كان مجتبي / 56 عاما/ سيدلي بأي بيان وموعد ذلك. كما أن نواب البرلمان أنفسهم لا يعلمون شيئا.

وكان مجتبي خامنئي قد نجا من تفجير في قلب العاصمة منذ 11 يوما، ولكنه فقد زوجته ووالدته وزوج شقيقته.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين القول إن مجتبي أصيب في ساقه.

ولم يتسن التأكد من هذا التقرير.





