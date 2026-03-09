من هو مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران؟





أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اختيار مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، خليفة لوالده في منصب المرشد الأعلى لإيران.

وانتخب مجلس خبراء القيادة في إيران مجتبى خامنئي، مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإيرانية، خلفاً لوالده علي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير الماضي.

وبحسب التلفزيون الإيراني أعلن المجلس المؤلف من 88 عضواً في بيان "تمّ في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة، تعيين مجتبى الحسيني الخامنئي مرشداً أعلى جديداً".

فمن هو مجتبى خامنئي؟

يعتبر مجتبى حسيني خامنئي من الشخصيات الأكثر غموضاً في هرم السلطة بإيران، فهو على النقيض من والده، إذ حافظ مجتبى على حضور محدود في الحياة العامة، ولم يُعين في أي منصب حكومي، ولم يكن يظهر على الإعلام. ورغم ذلك، استمرت التكهنات لسنوات حول مدى نفوذه داخل النظام، بوصفه إحدى أبرز حلقات الوصل مع والده.

وتعد مسألة خلافته لوالده محل جدل كبير، إذ تقوم أيديولوجية الجمهورية الإيرانية على أن اختيار المرشد الأعلى يستند إلى المكانة الدينية والقيادة السياسية، لا الوراثة العائلية، وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ينظر كثيرون داخل النظام الإيراني إلى مجتبى بأنه قائداً كفؤاً.

مولده

ولد مجتبى حسيني خامنئي في الثامن من أيلول 1969 بمدينة مشهد شمال شرق إيران، وهو ثاني أبناء المرشد الأعلى علي خامنئي وواحد من أبنائه الستة.

ترعرع مجتبى في بيئة دينية وسياسية، ويعود لعائلة دينية معروفة في إيران، فهو شقيق رجل الدين مصطفى خامنئي، ومن أقاربه رجل الدين هادي خامنئي، كما تربطه صلات عائلية مع أشخاص بارزين في التيار المحافظ، وزوجته زهرة حداد ابنة الرئيس السابق للبرلمان الإيراني السياسي المحافظ غلام علي حداد.

تعليمه

درس مجتبى الثانوية في إحدى مدارس العاصمة طهران، ورحل عام 1999 إلى مدينة قم، أحد أبرز أماكن الدراسات الشيعية بالعالم، لإكمال دراساته في الحوزة العلمية التي التحق بها في سن الثلاثين.

وتعلم مجتبى هناك الفقه والعلوم الدينية التقليدية، ولم يظهر بوصفه مرجعاً دينياً بارزاً في المؤسسة الحوزوية، ويعتبر حالياً في مكانة متوسطة ضمن رجال الدين، ولذلك كان اختياره لمنصب المرشد الأعلى مثيراً مفاجئاً في الأوساط الإيرانية.