فرنسا تعتزم نشر حاملة مروحيات في الشرق الأوسط

صرح مسؤولون فرنسيون، اليوم الجمعة، أن باريس بصدد نشر حاملة مروحيات في البحر المتوسط، إضافة إلى حاملة الطائرات "شارل ديجول"، في ظل الحرب مع إيران.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز القوات العسكرية التي أرسلتها باريس بالفعل، وفقاً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وقالت متحدثة باسم القوات المسلحة: "يجري نشر حاملة مروحيات برمائية في البحر المتوسط لدعم القوات المسلحة الفرنسية في سياق الأزمة في الشرق الأوسط"، مؤكدة المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو مارين".

وبحسب التقرير، غادرت حاملة المروحيات "تونير" ميناءها الرئيسي في تولون بجنوب فرنسا اليوم الجمعة، برفقة فرقاطة.

وتوجد بالفعل حاملة مروحيات فرنسية أخرى في الشرق الأوسط في مهمة مختلفة.

ومع توقع وصول حاملة الطائرات إلى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون ثلاث من أكبر السفن الحربية الفرنسية متواجدة حينها في منطقة الصراع.

يُذكر أنه في عام 2024، تم تمركز حاملة مروحيات قبالة سواحل لبنان تحسباً للحاجة إلى إجلاء المواطنين الفرنسيين في ظل القتال بين إسرائيل وميليشيا حزب الله الموالية لإيران.









