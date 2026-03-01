وزير خارجية ألمانيا: على إيران التخلي عن التسلح النووي

صرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الأحد، بأن على إيران أن تدرك ضرورة تخليها عن التسلح النووي إذا كانت ترغب في الوصول إلى حل سياسي ومناسب لمصالحها.

وأوضح الوزير الألماني أن هذا التوجه يمثل المسار الوحيد لإنهاء الأزمات العالقة المرتبطة بهذا الملف.

وفي رده على تساؤل لشبكة "إن.دي.آر" حول توقعاته لتطور الأوضاع في إيران، أكد فاديفول وجود مصلحة مشتركة بين الأطراف الدولية لإيجاد حل للأزمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الحل لن يتحقق فعلياً إلا إذا أدركت طهران أنه لا بديل عن التخلي التام عن برامج التسلح النووي.