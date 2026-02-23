إيران وأمريكا تجتمعان الخميس لإجراء محادثات في جنيف

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الأحد إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ‌ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف، وسط مخاوف متزايدة بشأن خطر نشوب صراع عسكري بين البلدين.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وحذر الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس من أن "أشياء سيئة للغاية ستحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الطويل الأمد بشأن البرنامج النووي لطهران.

وقال البوسعيدي، الذي توسطت بلاده في محادثات بين الجانبين، إن محادثات أمريكية-إيرانية ستعقد في جنيف يوم الخميس

وعبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأحد عن تفاؤل حذر في منشور على إكس قائلا إن أحدث جولات المفاوضات "أسفرت عن مؤشرات مشجعة"، لكن أشار أيضا إلى استعداد طهران "لأي سيناريو محتمل".