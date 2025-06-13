الضربة الإسرائيلية.. خمسة سيناريوهات للردّ الإيراني

في أول ردّ فوري على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، أطلقت طهران طائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.. لكن خبراء يرون أن هذه الضربات لا تمثّل سوى البداية، وأن إيران تستعد لردّ أشمل وأوسع.

القيادة الإيرانية توعّدت بـ"عقاب قاسٍ" لإسرائيل، في وقت رفعت فيه تل أبيب حالة التأهب وأعلنت "حالة طوارئ خاصة"، محذّرة مواطنيها من احتمال تعرّض البلاد لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.. مجلة "نيوزويك" الأميركية رصدت في تقرير لها أبرز السيناريوهات أمام إيران للرد:

1. ضربات صاروخية وجوية

هذا الخيار بدأ بالفعل.. فإيران تمتلك ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية وأسطولاً متزايداً من الطائرات المسيّرة، يشكّلان معاً ركيزة استراتيجيتها العسكرية للردع والرد. وفي أبريل 2024، نفّذت طهران أول ضربة مباشرة على الأراضي الإسرائيلية، مستخدمة أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيّرة، رداً على استهداف مواقع إيرانية.

2. الوكلاء الإقليميون

تمتلك إيران شبكة واسعة من الحلفاء والوكلاء في المنطقة، أبرزهم: الحوثيون في اليمن، الميليشيات العراقية، وحزب الله في لبنان.. ورغم أن حزب الله تضرّر في الآونة الأخيرة بسبب الضربات العسكرية، إلا أن الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية تعتبر أن الردّ عبر الوكلاء هو الاحتمال الأقرب والأكثر ترجيحاً.

وقد أبدى الحوثيون استعدادهم لدعم طهران في حال اندلاع مواجهة مع إسرائيل، ما يعزز فرضية التصعيد متعدد الجبهات.

3. خلق صعوبات في إمداد النفط العالمي

لطالما لوّحت طهران بخلق صعوبات في الممرات الدولية التي تمر منها إمدادات النفط العالمي. هذا السيناريو، وإن لم يكن ضمن الردود العسكرية، يحمل تأثيراً اقتصادياً ضخماً، خصوصاً بعد أن قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 10% فور الضربة الإسرائيلية لإيران.

4. الحرب السيبرانية

اعتمدت إيران في السنوات الأخيرة على قدرات سيبرانية متزايدة، خاصة عبر "معهد مبنى" المرتبط بالحرس الثوري، لشن هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية وعسكرية في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقارير حديثة إلى أن إيران استحوذت على آلاف الوثائق الحساسة المرتبطة بالبرنامج النووي الإسرائيلي، وتلمّح إلى إمكانية استخدامها كورقة ضغط دولية، كما تصاعدت هجماتها الإلكترونية على البنية التحتية الإسرائيلية، من شبكات المياه إلى أنظمة الطاقة.

5. التصعيد النووي

رغم إعلان إيران أنها لا تسعى إلى تصنيع سلاح نووي، إلا أن الضغوط والتهديدات الوجودية قد تدفعها نحو التصعيد في برنامجها النووي.



