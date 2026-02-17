مفاوضات واشنطن وطهران تحقق تقدماً في جنيف.. التوصل إلى اتفاق أولي

استأنفت الولايات المتحدة وإيران مفاوضاتهما في جنيف اليوم الثلاثاء، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن "مجموعة من المبادئ التوجيهية".

وقال عراقجي، بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاث ساعات في مقر البعثة الدائمة لسلطنة عمان في المدينة السويسرية: "لقد بدأ الطريق نحو الاتفاق ونحن مستعدون". وأوضح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "لكن هذا لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق".

ولم يكشف عراقجي عن مزيد من التفاصيل حول "المبادئ التوجيهية"، لكنه وصف الأجواء بأنها بناءة.

وحذر من أن عملية صياغة الاتفاق ستستغرق وقتا، وقال إنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بعد، ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة.

وقبل المحادثات التي توسطت فيها عمان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه سيكون له دور، وقال ترامب: "سأشارك في تلك المحادثات بشكل غير مباشر، وستكون مهمة للغاية. سنرى ما يمكن أن يحدث".

ومثل الولايات المتحدة في جنيف المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، وركزت المناقشات الأخيرة بشكل أساسي على البرنامج النووي الإيراني.

وجاءت هذه المحادثات بعد أسابيع من التوتر بين واشنطن وطهران، عقب قيام قوات الأمن الإيرانية بقمع موجة احتجاجات في يناير بعنف، قُتل خلالها الآلاف بحسب تقارير.

وردا على ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية بتدخل عسكري، وأرسل حاملة طائرات إلى المنطقة.

وكانت جولة أولى من المحادثات بين ممثلين عن إيران والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد قد عقدت في عُمان في وقت سابق من هذا الشهر.

وتسعى واشنطن منذ سنوات إلى منع الحكومة الإيرانية من امتلاك أسلحة نووية، وأشارت طهران إلى استعدادها لتقييد برنامجها النووي مقابل رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية القاسية.