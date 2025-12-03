مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح

نفى مصدر مصري مسؤول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من قطاع غزة.

ونقلت هيئة الاستعلامات المصرية، اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله إنه "إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وكانت إسرائيل أعلنت أنها ستفتح معبر رفح في الأيام المقبلة للسماح للفلسطينيين بالخروج من غزة إلى مصر.

ولم يذكر البيان الصادر عن هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تسهيل المساعدات إلى غزة، ما إذا كانت هناك أي قيود على من يتم السماح لهم بمغادرة غزة.

ولم يحدد البيان موعد فتح معبر رفح تحديداً.