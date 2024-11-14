مشروع بحثي مصري لتقليل الاعتماد على مياه النيل

نجحت جامعة مصرية بالفوز في مسابقة لحلول الهندسة المستدامة من خلال المشاركة بمشروع بحثي تحت عنوان «صحوة الرمال»، بهدف خلق مصدر مائي مستدام وتقليل الاعتماد على نهر النيل.

وحصد فريق جامعة النيل المركز الثالث في مسابقة «عقول» لحلول الهندسة المستدامة التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية أخيراً بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت جامعة النيل، في بيان صحفي اليوم، أن الفريق تألف من خمسة معماريين موهبين، أربعة من خريجي برنامج الهندسة المعمارية والتصميم العمراني بجامعة النيل، وواحد من خريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأوضحت أن الفريق شارك في المسابقة بمشروع تحت عنوان «صحوة الرمال»، يعتمد على نهج متعدد التخصصات لتحديد التحديات في مصر واستغلال الفرص المتاحة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح الوطنية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء نموذج مستدام للاستصلاح الزراعي بتكلفة معقولة، يسهم في تعزيز المجتمعات القادرة على التكيف والاستدامة، كما يقلل المشروع من الاعتماد على نهر النيل، من خلال استغلال تحلية مياه البحر وإعادة ضخ المياه الجوفية، وبذلك يخلق مصدراً مائياً مستداماً.

ولفت البيان إلى أن المشروع يعمل على توسيع الأراضي الصالحة للزراعة عبر استصلاح الصحراء، ما يعزز الإنتاج الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز الأمن الغذائي، ويؤدي من خلال المناطق الزراعية الجديدة والمجتمعات الناشئة إلى خلق فرص عمل تقلل الاكتظاظ العمراني، وتوفير السكن الملائم في متناول الجميع.

ووفق البيان، يولي المشروع أهمية للتكيف مع التغير المناخي، حيث يستخدم الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة للحرارة وأساليب البناء المستدامة، ويعتبر نموذجاً مستقبلياً للمدن، حيث يُعطى الأولوية للوصول السهل إلى الخدمات، وتصميم الشوارع ذات الأولوية للمشاة والتي تراعي زيادة تدفق الهواء، وإنشاء فراغات عامة مأهولة ومظللة باستخدام مواد محلية منخفضة التكلفة، ما يجعله نموذجاً قابلاً للتوسع لاستصلاح الأراضي الصحراوية في مصر وتعزيز مرونتها على المدى البعيد.