السيسي: نتطلع لتعاون أوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في إعمار غزة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامة الرئيس المصري في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقاً للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.

استهل السيسي اللقاء بالتعبير عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، خاصة في المجالات السياسية والأمنية، بما يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

وأشار السيسي إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطراباً، وأن مصر تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة لترسيخ الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار السيسي إلى الدور المصري في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع، لافتاً إلى المؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته في نوفمبر بشأن إعادة الإعمار والتعافي.

من جهتها، أشادت كالاس بالدور الحيوي الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، ليس فقط في غزة، بل أيضاً في السودان وغيرها من الدول التي تشهد أزمات.

وأكدت أن خطة الرئيس ترامب تمثل خطوة إيجابية، وأن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذها، مشددة على أهمية الحفاظ على السلطة الفلسطينية.

وفي سياق التعاون الأمني، أوضح السيسي أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل الجهود المصرية، وعلى رأسها منع خروج قوارب الهجرة منذ سبتمبر 2016، في وقت تستضيف فيه مصر نحو عشرة ملايين أجنبي نزحوا إليها.

وأعربت كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الجوهرية في هذا المجال، مؤكدة دعم الاستقرار والتنمية في الدول المصدِّرة للهجرة.

كما تناول اللقاء قضايا الأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والأعراف الدولية، وعدم المساس بسيادة الدول.