مقاتلة مصرية تتفوق على F-35 وF-15 وتثير قلقاً في إسرائيل

أثارت تقارير إسرائيلية جدلاً واسعاً بعد الكشف عن نتائج مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أظهرت تفوق المقاتلة الفرنسية "رافال"، التي تمتلكها مصر على أحدث الطائرات الأمريكية من طراز F-35 وF-15.

وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، أنّ "الرافال" تحولت خلال المناورات إلى "كابوس جوي"، بعدما تفوقت مراراً في القتال القريب على المقاتلات الشبحية الأمريكية المتقدمة، لتصبح أبرز مفاجآت تدريبات "ترايدنت الأطلسي" التي استضافتها فنلندا في أغسطس 2025.

ولفت التقرير إلى أنّ امتلاك مصر لهذا النوع من الطائرات يضاعف قلق تل أبيب، خاصة أن القوات الجوية المصرية تُصنف ضمن الأكبر عالمياً، متقدمة بنسبة 24% على نظيرتها الإسرائيلية من حيث الحجم والتنوع.

وأوضح أنّ تدريبات الناتو اعتمدت أسلوب "التوظيف القتالي الرشيق" (ACE)، القائم على الانتشار السريع من قواعد مؤقتة والتعامل مع تهديدات متنوعة على مساحات واسعة، وفي هذا السياق، واجهت الرافال مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وF-15E وأخرى فنلندية من نوع F-18C، وتمكنت في أكثر من مواجهة من فرض تفوقها.

وأشار التقرير إلى أن سر تفوق الرافال يكمن في مزيج بين خفة الحركة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، فضلاً عن توازنها بين قدرات القتال القريب والتقنيات الحديثة للكشف والتشويش. وأضاف أن وزنها الأخف مقارنةً بـ F-35 يمنحها مرونة أكبر في المناورات، فيما ساعدت أنظمة الاستشعار الحراري المتقدمة على رصد المقاتلات الشبحية.

كما استحضر التقرير المواجهات الجوية الأخيرة في كشمير، حيث أسقطت طائرات باكستانية من طراز J-10 مقاتلات رافال هندية، مبرزاً أن القاهرة تسعى أيضاً لاقتناء هذه الطائرات الصينية، ما يعني – بحسب التقدير الإسرائيلي – أن مصر قد تجمع بين مقاتلات تفوقت على نظيراتها الأمريكية، وأخرى أسقطت رافال نفسها، الأمر الذي يعقّد حسابات تل أبيب.