مصر.. قتلى وجرحى في حريق مصنع ملابس بالمحلة الكبرى

كشفت وزراة الصحة المصرية في بيان، عن اندلاع حريق صباح اليوم الجمعة، في مصنع ملابس بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمالي القاهرة، ما أسفر عن وفاة ثمانية وإصابة 35.

وقال البيان إنه تم إرسال "26 سيارة إسعاف مجهزة طبياً إلى موقع الحريق.. فرق الإسعاف تمكنت من نقل 35 مصاباً إلى مستشفى المحلة العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة".

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثاً "عن أي مصابين إضافيين أو ضحايا، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع".

ولم يوضح البيان سبب اندلاع الحريق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق نتج عن انفجار غلاية وتسبب في انهيار جزئي للمصنع.





