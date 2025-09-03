الرئيس المصري : ندرك ما يحاك ضدنا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "الأربعاء" إدراك ما يحاك ضد بلاده ، مشدداً على مواجهة التحديات بـ "إجراءات مدروسة" .

وقال السيسي ، في كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ، :"أطمئن الشعب المصرى العظيم، على يقظتنا وإدراكنا، لما يدور حولنا ويحاك ضدنا".

وأضاف الرئيس المصري أن الدولة ماضية في تعزيز الاستقرار والأمن اعتمادًا على صلابة شعبها وقدراتها الذاتية، قائلاً: "واثقين في عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، في كل ربوع الوطن."

وشدد السيسي على أن مصر ستظل قوية في مواجهة الأخطار مهما تنوعت أساليبها، قائلاً: "ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر "بإذن ربها " أرض الأمان والسلام والعزة.