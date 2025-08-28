السيسي يؤكد لنواف سلام دعم مصر استقرار لبنان

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

واستقبل السيسي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.

وقال المتحدث في بيان نشرته الرئاسة المصرية إن السيسي أشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وشدد على ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية.

وأشار المتحدث إلى أن السيسي أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، لافتاً إلى «استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف التأكيد على ضمان استقرار لبنان.

والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والتذكير بأهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه».

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم في هذا الإطار التأكيد على تطابق موقف مصر ولبنان إزاء تطورات الأوضاع في غزة.

جهود مشتركة

وشهد اللقاء توافقاً في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها.

وفي ختام المقابلة، تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ولبنان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبعد مباحثات مع سلام، أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دعم مصر الثابت للبنان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701.

وأشار عبدالعاطي إلى ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن من جميع الأطراف، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، ووقف كافة الانتهاكات للسيادة اللبنانية والاعتداء على أراضيها وأجوائها.

وأعاد تأكيد دعوة مصر للمجتمع الدولي بضرورة دعم جهود إعادة الإعمار في لبنان، مشيراً إلى استعداد مصر الكامل لتقديم خبراتها في هذا الصدد، مع التشديد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية لتمكينها من الاضطلاع بكامل مسؤولياتها الوطنية في دعم الاستقرار بلبنان.

تفجير إسرائيلي

في غضون ذلك، قامت القوات الإسرائيلية بعملية تفجير أمس، في بلدة كفركلا الحدودية بجنوب لبنان. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه «سمع دوي انفجار قوي عند الساعة الرابعة والنصف فجراً، جراء تفجير نفذه (العدو) داخل بلدة كفركلا، وسمعت أصداؤه في بلدات قضاء مرجعيون».