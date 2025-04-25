السيسي: مصر تقف سداً منيعاً أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن سيناء نقشت في وجدان المصريين حقيقة راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها، مؤكداً دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية.

وقال السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، اليوم الجمعة، "لقد كان الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهدًا لا رجعة فيه ومبدأً ثابتًا في عقيدة المصريين جميعا يترسخ في وجدان الأمة جيلا بعد جيل"، وفقا لبيان أوردته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة.

وأضاف: "نحتفل في هذا اليوم المجيد بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.. تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر التي طالما كانت هدفا للطامعين وظلت على مدار التاريخ عنوانًا للصمود والفداء".

واستطرد بالقول: "إن أسس أمننا القومي التي لا تقبل المساومة أو التفريط، وإننا إذ نستحضر اليوم هذه الذكرى الخالدة، فإننا نرفع الهامات إجلالًا للقوات المسلحة المصرية، التي قدمت الشهداء دفاعًا عن الأرض والعرض، مسطرة في صفحات التاريخ ملحمة خالدة من البذل والتضحية جانبا إلى جنب مع رجال الشرطة المدنية الذين خاضوا معركة شرسة لاجتثاث الإرهاب من أرض سيناء الغالية".

وأضاف "كما نذكر بكل فخر الدبلوماسية المصرية وفريق العمل الوطني، فقد أثبتوا أن الحقوق تنتزع بالإرادة والعلم والصبر، وخاضوا معركة قانونية رائدة أكدوا بموجبها السيادة المصرية على طابا عبر تحكيم دولي، فكان ذلك نموذجًا ساطعًا في سجل الانتصارات الوطنية.

وتابع بالقول: "شعب مصر أثبت برؤيته الواعية وإدراكه العميق بحجم التحديات التي تواجه مصر والمنطقة أنه جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب والتأثير، وأن الوطن في أيديكم وبوعيكم وفطنتكم محفوظ إلى يوم الدين".

وأضاف "وفى ظل ما تشهده المنطقة، من تحديات غير مسبوقة، تستمر الحرب فى قطاع غزة، لتدمر الأخضر واليابس، وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا، فى مأساة إنسانية مشينة.. ستظل محفورة فى التاريخ".

واستطرد بالقول "منذ اللحظة الأولى، كان موقف مصر جليا لا لبس فيه، مطالبا بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، ورافضا بكل حزم، لأى تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم.

وقال "إن مصر تقف - كما عهدها التاريخ - سدا منيعا، أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية .. وتؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تتم وفقا للخطة العربية الإسلامية، دون أى شكل من أشكال التهجير، حفاظا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصونا لأمننا القومى".

وأضاف "إننا نؤكد مجددا، أن السلام العادل والشامل، لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية .. فذلك وحده، هو الضمان الحقيقى، لإنهاء دوائر العنف والانتقام، والتوصل إلى السلام الدائم .. والتاريخ يشهد، أن السلام بين مصر وإسرائيل، الذى تحقق بوساطة أمريكية، هو نموذج يحتذى به، لإنهاء الصراعات والنزعات الانتقامية، وترسيخ السلام والاستقرار".

وتابع بالقول "اليوم، نقول بصوت واحد: "إن السلام العادل، هو الخيار الذى ينبغى أن يسعى إليه الجميع" .. ونتطلع فى هذا الصدد، إلى قيام المجتمع الدولى، وعلى رأسه الولايات المتحدة، والرئيس ترامب تحديدا، بالدور المتوقع منه فى هذا الصدد".

واختتم بالقول "كما كان تحرير سيناء واجبا مقدسا، فإن السعى الحثيث لتحقيق التنمية فى مصر، هو واجب مقدس أيضا ..وإننا اليوم، نشهد جهودا غير مسبوقة، تمتد عبر كل ربوع مصر، لتحقيق نهضة شاملة، وبناء مصر الحديثة.. بالشكل الذى تستحقه".