مصر.. فك لغز "الثقب الأسود" في الهرم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق وجود فتحة أسفل أحد الكباري، بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية، يظهر فيها عدد من الأطفال والنساء والشباب، وطالبوا بكشف حقيقة وملابسات هذه الصور والفيديوهات.

استجابة سريعة

وعلى الفور استجابت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مصر، وتمكنت من تحديد موقع الفتحة المشتبه بها، والتي تقع تحديداً في دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة وتم مداهمة المكان وضبط 20 شخصاً بين أطفال وشباب ونساء، عُثر بحوزة تسعة من المتهمين على أسلحة بيضاء، وهو ما يرجح تورطهم في أعمال عنف أو تهديد خلال ممارستهم أنشطة التسول.

وبحسب "اليوم السابع" المصرية كشفت التحقيقات الأولية عن استخدام هؤلاء الأطفال بشكل منظم في عمليات التسول بالشوارع المحيطة بموقع التجمع، حيث كانوا يُدفعون لاستعطاف المارة وبيع بعض السلع بشكل إجباري، في محاولة لاستنزاف أكبر قدر من الأموال من المواطنين، مستخدمين في ذلك أساليب ضغط نفسي وعاطفي.

بيان الداخلية

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً أكدت فيه أن الفتحة ليست سوى وكر جرى استغلاله في أنشطة غير قانونية، أبرزها دفع الأطفال إلى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي في المنطقة المحيطة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تحديد الموقع بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، تمكّنت قوات الأمن من ضبط 20 شخصاً بينهم 8 سيدات و5 أطفال، وتبيّن أن 7 منهم لهم معلومات جنائية سابقة، كما عُثر بحوزة 9 أشخاص على أسلحة بيضاء.

وتابعت الداخلية في بيانها: أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مع التنسيق لإغلاق الفتحة نهائياً، واتخاذ التدابير اللازمة لإيداع الأطفال المضبوطين في دور رعاية اجتماعية لضمان حمايتهم ووقف استغلالهم.

مكان مرعب

وقال مصطفى بكري الإعلامي المصري في برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة صدى البلد إن وزارة الداخلية ضربت بقوة وأنهت وكر الثقب الأسود تحت كوبرى الجيزة، معلقاً: "الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا خلت الناس تحس إن ده مكان رعب، المكان كان بيتردد عليه أطفال ونساء وشباب، وبعض الناس بدأت تقول إنه أخطر من وكر العصابات اللي كنا بنشوفها في الأفلام".

واختتم بكري: "اللي حصل ده يثبت حاجة واضحة، وزارة الداخلية مش سايبة الساحة، أي حد يحاول يستغل الأطفال أو يشعل الفوضى هيلاقي رده الصارم، الداخلية واعية جداً وبتتصدى لكل عصابات الإجرام سواء تجارة الأطفال أو المخدرات".

إغلاق الثقب الأسود

وقامت محافظة الجيزة المصرية، من خلال حي الهرم، بإغلاق ما يُعرف بـ"الثقب الأسود".

وبحسب مصدر مسؤول في محافظة الجيزة وفقاً لصحف مصرية، فإنه فور ورود الشكاوى، تم الدفع بسيارات ومعدات لغلق الفتحات الموجودة أسفل الكوبري، مشيراً إلى أن الكوبري يحتوي على عدد من الفتحات بعرض حوالي مترين من الجهتين، وبارتفاع يبلغ نحو مترين عن سطح الأرض.

وأكد المصدر أنه تم غلق جميع الفتحات بالكامل، وذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، ومنعاً لاستخدام تلك المناطق بشكل غير قانوني أو يهدد الأمن والسلامة العامة.

أكثر من 100 شكوى

وقال أحد العمال وفق صحيفة المصري اليوم: «الناس كلمونا يشتكوا من الثقب الأسود والعيال اللي مستخبية فيه، نزلنا مع رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، لقينا مناظر بشعة».

وأضاف: «دخلت جوه المكان لقيت مناظر تبكي.. هدوم مرمية، أطفال صغيرة نايمة في الضلمة، وست كانت سايبة عيل صغير مرمى على الأرض».

وتابع: «إحنا قعدنا أكثر من 8 ساعات نحط طوب ورمل وأسمنت علشان نسد الفتحات دى، وكله كان علشان الناس تبقى في أمان، بعد ما وصل لنا يمكن 100 شكوى عن سرقات وتحرش وتلفونات اتخطفِت من المارة».