السيسي يوجه نداء عاجلاً وخاصاً لترامب بشأن غزة

وجه الرئيس المصري نداء عاجلاً وخاصاً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة بذل كل الجهد لوقف الحرب وإجخال المساعدات.

كما دعا الرئيس المصري دول العالم والاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة خلال كلمة له بمناسبة الأوضاع في غزة إلى ضرورة العمل على وقف الحرب.

وقال السيسي: "أوجه نداء خاصاً للرئيس ترامب لأن تقديري له الشخصي.. بإمكانياته ومكانته هو القادر على إنهاء الحرب وإدخال المساعدات.. نداء خاص للرئيس ترامب: "من فضلك ابذل كل جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".

وأكد على موقف مصر الواضح برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم لأنه سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين.

كما شدد على أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن القطاع يحتاج إلى 600 – 700 شاحنة مساعدات فى الأيام العادية.

وأضاف السيسي : "فيما يخص معبر رفح.. فهو معبر يخص عبور الأفراد وتشغيله ليس من الجانب المصري فقط ولكن من الجانب الآخر فى القطاع وهناك 5 معابر متصلة مع القطاع سواء من الأراضي الفلسطينية أو الأراضي المصرية، من جانبنا هناك معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم".

وتابع السيسي: لدينا حجم ضخم جداً من المساعدات جاهز للدخول إلى القطاع.. ولا نقدر على منعه، وأخلاقنا وقيمنا لا تسمح لنا بذلك.. ولكن حتى تدخل المساعدات لا بد من التنسيق والطرف الآخر الموجود داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني يكون مفتوحاً من أجل المساعدات.. وتوجد تفاصيل كثيرة يتم تناولها فى المباحثات مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة قوية ومخلصة من جانب الأشقاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية".