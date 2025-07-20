مصر ترحب بالتوقيع على إعلان مبادئ لإنهاء الصراع في الكونغو

رحبت مصر اليوم الأحد بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف (نهر الكونغو/ حركة 23 مارس) ، الذى تم التوصل إليه بالدوحة.

وأعربت مصر ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، عن تطلعها أن يُشكل الإعلان خطوة بناءة نحو تحقيق السلام الشامل والدائم في شرق الكونغو الديمقراطية، وأن يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد، ويُعزز من دعائم السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

وثمنت مصر الدور الذي اضطلعت به قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين ، مؤكدة على موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الطرق السلمية.

ووقعت حكومة الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، إعلان مبادئ للسلام مع تحالف (نهر الكونغو/ حركة 23 مارس) ، في العاصمة القطرية الدوحة.