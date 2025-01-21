قناة السويس تضيف جزءاً مزدوجاً جديداً بطول 10 كيلومترات

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية إنه سيبدأ تشغيل التوسعة الجديدة لقناة السويس بالقرب من منطقة البحيرات المرة الصغرى في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف ربيع في بيان: «إن البحرية ستعيد إصدار الخرائط الملاحية بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات».

وجاء في البيان إنه: «من المقرر بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى أمام حركة التجارة العابرة للقناة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 فور انتهاء شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية من إصدار الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات».