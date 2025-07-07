مصر.. 14 مصاباً في حريق "سنترال رمسيس" بوسط القاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 14 شخصاً في الحريق الذي اندلع اليوم في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، في حادث أثار مخاوف واسعة بسبب موقعه الحيوي وتأثيره في خدمات الاتصالات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الحادث أسفر عن "إصابة 14 مواطناً"، مشيرة إلى أن "17 سيارة إسعاف تم توجيهها إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج اللازم".

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني: "تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أدوار المبنى أو إلى الأسطح المجاورة، فيما تستمر حالياً عمليات التبريد لضمان عدم تجدده".

وأشار المصدر إلى أن الفحص الأولي يرجّح أن يكون "الحريق قد نجم عن ماس كهربائي في الدور السابع من المبنى المكوّن من عشرة طوابق"، مؤكداً أن خبراء المعمل الجنائي باشروا أعمالهم لرفع آثار الحريق وتحديد الأسباب بشكل دقيق.

من جانبها، قالت محافظة القاهرة إن غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغاً بالحريق، وعلى الفور تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وشكا مواطنون في عدد من مناطق القاهرة من تعطل جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات نتيجة تضرر بعض المعدات الفنية داخل المبنى، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها بدأت أعمال الفحص والصيانة لإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مع إعطاء الأولوية للمواقع الحيوية.