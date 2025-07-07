مصر.. حريق في "سنترال رمسيس" يُربك الاتصالات

اندلع حريق صباح اليوم داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة من الطوابق العليا للمبنى، وتأثّر جزئي في خدمات الاتصالات والإنترنت بعدد من المناطق المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وفرق الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى، في حين أظهرت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ على الأرجح في أحد المكاتب الإدارية بالأدوار العليا.

وفي إطار المتابعة الميدانية، توجّه المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، برفقة عدد من القيادات التنفيذية، إلى موقع الحريق لمتابعة تطورات الموقف والاطمئنان على سلامة العاملين والمنشآت.

وأكدت مصادر بالشركة أن الحريق تسبب في تضرر بعض المعدات الفنية، ما انعكس بشكل مؤقت على كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت في نطاق محدود من القاهرة.

وأضافت أن الفرق الفنية باشرت أعمال الفحص والصيانة فور إخماد الحريق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف احتواء الآثار واستعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق بدقة، في حين تواصل الشركة جهودها لإعادة الأمور إلى طبيعتها مع إعطاء الأولوية للمواقع الحيوية والمناطق الأكثر تضرراً.