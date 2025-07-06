مصر.. قرار عاجل بشأن الطريق الإقليمي بعد الحادثين المروعين

أعلنت وزارة النقل المصرية عن إغلاق كلي مؤقت للطريق الدائري الإقليمي في الاتجاه القادم من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع طريق السويس الصحراوي، وذلك لمدة أسبوع كامل، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا القرار العاجل في أعقاب حادثين مأساويين وقعا خلال أسبوع واحد فقط على نفس الطريق، وأسفرا عن وفاة 28 شخصًا، من بينهم 19 فتاة يعملن في جمع المحاصيل الزراعية، وهو ما أثار موجة من الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع الجهات المعنية للتحرك الفوري.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان رسمي، أن قرار الإغلاق جاء في إطار خطة طارئة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة السلامة المرورية، عبر تدعيم وسائل التحكم على الطريق، وصيانة التحويلات المؤقتة، إلى جانب تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على المسار البديل لضمان سلامة المواطنين.

وشددت الوزارة على أن فرق العمل التابعة لها ستعمل على مدار الساعة خلال فترة الإغلاق من أجل الانتهاء السريع من أعمال الإصلاح والتطوير، مؤكدة أن الهدف الأسمى من القرار هو الحفاظ على الأرواح وتقليل فرص تكرار مثل هذه الكوارث.

الطريق الدائري الإقليمي يُعد من أضخم مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل، إذ يمتد بطول يقارب 400 كيلومتر، ويمر عبر عدة محافظات استراتيجية من بينها: القليوبية، الجيزة، المنوفية، الشرقية، بني سويف، والفيوم. وقد صُمم ليكون محورًا للنقل الثقيل يخفف العبء عن شبكة الطرق داخل القاهرة الكبرى، ويُسهم في تسهيل حركة التجارة بين المحافظات دون الحاجة لدخول العاصمة.

وأوصت لجنة فنية استشارية بضرورة تنفيذ صيانة جذرية للطريق باستخدام تقنية الرصف الخرساني، الذي يُعد أكثر قدرة على تحمّل الأوزان الثقيلة الناتجة عن حركة النقل الثقيل، مقارنةً بالأسفلت التقليدي. وتُعد هذه التوصية جزءًا من خطة طويلة الأمد لرفع كفاءة الطريق وتحسين مستواه الفني والوظيفي.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لإغلاق المناطق التي تخضع لأعمال تطوير وصيانة، على أن يتم وضع بدائل مرورية آمنة وفعّالة بالتنسيق بين وزارة النقل والإدارة العامة للمرور. وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان إنجاز الأعمال بأقصى سرعة ممكنة، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.

كما وجّه السيسي وزارة الداخلية بتكثيف تواجدها الأمني والرقابي على الطرق، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، خصوصًا فيما يتعلق بتجاوز السرعة المحددة، وزيادة الحمولة، والسلوكيات المتهورة التي تهدد سلامة الجميع.

في الآونة الأخيرة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة توثّق حالات تهور وسير جنوني لبعض سائقي النقل الثقيل على الطرق السريعة، بما في ذلك الطريق الدائري الإقليمي. وقد أظهرت هذه المقاطع تجاوزات فادحة للسرعة، وتجاوز خاطئ، وانتهاك صارخ لقواعد المرور.

وتفاعلت وزارة الداخلية مع هذه المقاطع بجدية، حيث تم تحديد هوية عدد من السائقين وضبطهم، في خطوة لاقت إشادة من الرأي العام، وأظهرت جدية الدولة في فرض الانضباط على الطرق ومحاسبة المتجاوزين.