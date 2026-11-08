التفاصيل الكاملة لحادث تصادم قطارين في العياط بمصر

شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة في مصر، اليوم الأحد، حادث تصادم بين قطارين على خط القاهرة – أسوان، بعدما اصطدم القطار رقم 134 «تحيا مصر» المتجه من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان وإصابة عشرات الركاب، وتعطل حركة القطارات على الخط.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره مؤكداً أنه يتابع باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين، معربًا عن خالص مواساته لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين .

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقوع الحادث في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، مشيرة إلى أن التصادم أسفر عن إصابة عدد من الركاب، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما دفعت الهيئة بفرق الطوارئ والأوناش إلى الموقع لرفع آثار الحادث وتحريك العربات المتضررة، والعمل على استعادة انتظام حركة القطارات في الاتجاهين.

4 قتلى وفق وزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 4 أشخاص وإصابة 88 شخصاً تم نقلهم إلى المستشفيات، بمشاركة 52 سيارة إسعاف وتقديم الخدمات الإسعافية، كما وجّه وزير الصحة خالد عبدالغفار برفع درجة الاستعداد في المستشفيات بمحافظتي الجيزة وبني سويف، لاستقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن الحادث تسبب في خروج 4 عربات من القطار رقم 2010 عن القضبان، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن التصادم وقع بين القطارين أثناء سيرهما على الخط، وأدى إلى توقف حركة القطارات على خط القاهرة – أسوان، لحين التعامل مع آثار الحادث وتأمين مسار السكة الحديد.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بأوناش عملاقة ومعدات ثقيلة إلى موقع الحادث، لرفع العربات المتضررة وتحريك باقي أجزاء القطار، فيما شاركت فرق الطوارئ في أعمال الإخلاء والتعامل مع تداعيات التصادم، والعمل على إعادة حركة التشغيل في الاتجاهين.

وفي إطار التحقيقات، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مكان التصادم، والوقوف على طبيعة التلفيات والخسائر، وتحديد أعداد المصابين والضحايا، إلى جانب طلب إجراء التحريات اللازمة بشأن ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين.

كما طلبت النيابة تشكيل لجنة فنية متخصصة من هيئة السكك الحديدية لمعاينة موقع الحادث وفحص أسباب خروج العربات عن القضبان، وتحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور أو مخالفات فنية أسهمت في وقوعه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والفرق المختصة متابعة الموقف في محيط قرية جرزا، بينما تعمل فرق السكك الحديدية على رفع آثار الحادث وإعادة تأهيل المسار، تمهيداً لاستئناف حركة القطارات بصورة طبيعية.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تكثيف جهود الطوارئ والأوناش لإنهاء أعمال رفع آثار التصادم واستعادة انتظام حركة القطارات على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.