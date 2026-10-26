غوتيريش يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة قبل مغادرة منصبه

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ​المتحف المصري الكبير ونشر تسجيلاً مصوراً من داخل الصرح الضخم المقام ‌بجوار أهرامات ​الجيزة أبدى فيه إعجابه بالمتحف ومحتوياته، وذلك في إطار زيارة رسمية مدتها ثلاثة أيام تعد هي الأخيرة له إلى مصر قبل مغادرة المنصب الدولي بحلول نهاية العام الجاري.

وقال غوتيريش في فيديو نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي "من المستحيل ألا تشعر بالانبهار بمحتويات المتحف ⁠المصري الكبير في القاهرة.. هنا لا نشعر بتفرد الحضارة المصرية فحسب، بل بمدى تأثير هذه الحضارة الذي تخطى مصر ووصل إلى أوروبا وأنحاء العالم".

وكان الدبلوماسي والسياسي البرتغالي المخضرم (77 عاماً) وصل إلى مصر يوم السبت ‌في زيارة هي التاسعة له منذ أن شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة في يناير 2017.

والتقى غوتيريش خلال الزيارة بالأمين العام ‌لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أمس الأحد، كما التقى ‌بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين في قصر الاتحادية بالقاهرة، ‌قبل أن يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً ‌مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن غوتيريش أشاد في ​المؤتمر الصحفي "بالدور المحوري ‌الذي تقوم به ​مصر، أثناء أصعب الأوقات التي تواجه المنطقة والعالم، ⁠وسعيها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية وجمع الأطراف على طاولة المفاوضات"، منوها بالدور المصري في مجال العمل الإنساني لا سيما فيما يتعلق بغزة.

وفي وقت لاحق ​من اليوم ⁠الاثنين، استقبلت جامعة ⁠القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة، داخل قاعة الاحتفالات الكبرى ذات القبة الشهيرة، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة محمد سامي عبد الصادق ووزير التعليم العالي ⁠والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وذكرت الجامعة في منشور على حسابها بفيسبوك أن الزيارة "تكتسب دلالة خاصة، إذ يعود السيد أنطونيو غوتيريش إلى رحاب جامعة القاهرة بعد زيارته لها في فبراير 2017، مع بداية توليه مسؤولياته أميناً عاماً للأمم ‌المتحدة، لتتجدد جسور الحوار بين الجامعة والمنظمة الدولية".

وأكد غوتيريش على هذا المعنى خلال كلمته قائلاً: "هذه ​الزيارة لها رمزية خاصة عندي.. آخر مرة التقيت فيها بطلاب هذه الجامعة كانت بعد تقلدي منصب الأمين العام بأسابيع قليلة، والآن أنا اقترب من نهاية ولايتي"، مشيراً إلى أن الجامعة طالما كانت مركزاً للفكر والعلم في ​مصر والعالم العربي.





