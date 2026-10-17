السيسي: عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاستي للدولة المصرية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته للدولة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن السيسي قوله ، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم ، إن "هذا أمر محسوم تماما" ، مؤكدا أن الدستور المصري لن يمس.

وأضاف أن واجبي الحفاظ على الدولة وتسليم رايتها مرفوعة وخفاقة ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الركيزة الأساسية للأمن القومي وهي درع الوطن وسيفه.

وأضاف أن الحفاظ على القوات المسلحة واجب وطني يقع على عاتق المصريين جميعا ، موضحا أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة التي كانت وستظل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان.

وشدد السيسي على أن وعي المصريين شكل دائما الحصن المنيع الذي حافظ على تماسك الدولة ، مؤكدا أن التماسك الوطني ووحدة الصف ستظل عوامل حاسمة في حماية الوطن.