مصر.. مقتل وإصابة 10 أشخاص في غرق مركب هجرة غير شرعية بالإسكندرية

تحقق النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية في مصر، في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص غرقاً وإصابة 7 آخرين من مستقلي المركب الذي كان يقل 30 مهاجراً غير شرعي.

وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها، وخط سير المركب، ونقطة انطلاقه وجهته، فيما توجه فريق من النيابة إلى المستشفى لسؤال المصابين، وجرى ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطاراً يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث غرق مركب قبالة سواحل الإسكندرية، وعلى الفور توجهت القوات المعنية إلى موقع البلاغ.