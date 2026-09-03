22 وفاة في انقلاب حافلة ركاب جنوب سيناء

​قالت وزارة الصحة المصرية، إن 22 شخصاً ​لقوا حتفهم في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع في محافظة جنوب سيناء المطلة على البحر الأحمر، صباح أمس.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن ⁠المعلومات الواردة لسفارة الأردن بالقاهرة تشير إلى أن الحافلة كانت تقل عدداً من الركاب الأردنيين والمصريين.

مضيفة أن هناك معلومات تفيد بوجود عدد من الأردنيين ضمن الوفيات والإصابات. ومحافظة جنوب سيناء وجهة سياحية شهيرة تضم العديد من المنتجعات المطلة على ‌البحر الأحمر.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، بأنه جرى الدفع بـ 20 سيارة ‌إسعاف لموقع الحادث ‌لنقل المصابين. وأشارت في البداية إلى وفاة 16 شخصاً وإصابة 28.

وقالت ​محافظة جنوب سيناء في بيان ​نشرته على صفحتها الرسمية ⁠على منصة فيسبوك، إن الحادث ناجم عن انفجار أحد الإطارات.

وفي الشهر الماضي، لقي 15 شخصاً حتفهم ​وأصيب ⁠32 آخرون بحادث سير في محافظة الإسماعيلية بمصر.